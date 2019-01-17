Глюкоза поделилась секретом своей соблазнительной попы

Певица опубликовала фото в розовом купальнике. Мать двоих детей рассказала, как ей удается сохранить подтянутую и упругую "пятую точку".

На отдыхе в Тайланде с мужем Наталья делится с поклонниками снимками в откровенном бикини. Очередное фото в купальнике, где она демонстрирует свою идеально круглую и стройную попу, вызвало восторг пользователей Instagram.

На снимке певица смеется и немного наклоняется вперед, чтобы продемонстрировать свои соблазнительные округлости. "Приседания, и еще раз приседания", – написала Наташа свой секрет.



Instagram

Секрет стройности Глюкозы не только в приседаниях. Она не раз рассказывала о своих занятиях йогой. По словам Натальи, она не представляет жизни без своих любимых асан. Даже на отдыхе звезда не дает себе поблажек и старается уделять время тренировкам, пишет Cosmopolitan.