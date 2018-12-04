Глюкоза поделилась опытом после посещения курсов орального секса

Певица рассказала в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор", что посещала специальные курсы по обучению оральному сексу.

Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, призналась, что несколько лет назад пережила кризис в отношениях с мужем, который ей удалось преодолеть, в частности, с помощью хорошего секса

"Я считаю, что супруги должны удивлять друг друга, в том числе и в постели. Часто бывает такое, что женщина говорит: "Мне это не подходит, этого я делать не буду". Поэтому мужчины начинают ходить налев", – рассказала певица.

На обучение её привела подруга, которая до последнего хранила в секрете, что ждёт певицу, пишет Life. Тем не менее Глюкоза считает, что это неоценимый опыт, который помог ей в семейной жизни.

"Оказывается, всё, над чем девчонки парятся, это, наоборот, не нужно делать. Мужчине вообще по фигу, накрашена ты или нет. Что меня вообще поразило – всякие эти причмокивания мужчинам на самом деле нравятся. Когда всё слышно и всё, так сказать, ярко", - заключила Наталья.