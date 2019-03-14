Глюкозу спасли от педофила

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Певица Глюк'oZа рассказала о том, как в юном возрасте чуть не стала жертвой педофила.
Ознакомившись с нашумевшей картиной "Покидая Неверленд" Наталья опубликовала внушительный пост в Instagram. Глюк'oZа призналась, что после увиденного не может перестать плакать.
Певица добавила, что работает в шоу-бизнесе уже 14 лет. В начале карьеры, с ней произошел неприятный случай, впечатления от которого еще не изгладились. Она чуть не стала жертвой педофила, пишет издание "Дни.ру".
"Однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент", – поведала звезда.
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