Глубокие лужи встали на пути у пешеходов в центре Петрозаводска (ФОТО)

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел тротуары на проспекте Карла Маркса, которые полностью ушли под воду.

"На Карла Маркса лужи такой глубины, что прохожие вынуждены обходить их, прыгая по сугробам, - написал фотокорреспондент Николай Смирнов. - Я был в резиновых сапогах и мог пройти прямо по лужам - глубина местами выше середины сапога, сантиметров 15-20".

Отметим, что лужи разлились не только в центре города, но и повсеместно, порой объединяя дороги, тротуары, газоны. И все участники дорожного движения преодолевают водные преграды кто как может.