Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых" 3
14.03.2021 19:40
Следком Карелии прокомментировал арест хозяина торгового центра "Ягуар" 6
Сегодня 11:17
"Какой диалог может быть, если у вас протокол подготовлен заранее?" 5
14.03.2021 17:22
Стало известно, за какую партию проголосовали бы читатели "Столицы на Онего", если бы выборы были в ближайшее воскресенье 9
Сегодня 10:28
"Крыша была почищена, но некачественно": Парфенчиков рассказал подробности трагедии, где упавшая глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска 22
Сегодня 11:25
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
Новое
Сегодня 15:15
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 38
14.03.2021 18:57

Глубокие лужи встали на пути у пешеходов в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
14:26, 15 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел тротуары на проспекте Карла Маркса, которые полностью ушли под воду.

"На Карла Маркса лужи такой глубины, что прохожие вынуждены обходить их, прыгая по сугробам, - написал фотокорреспондент Николай Смирнов. - Я был в резиновых сапогах и мог пройти прямо по лужам - глубина местами выше середины сапога, сантиметров 15-20".

 

 

Отметим, что лужи разлились не только в центре города, но и повсеместно, порой объединяя дороги, тротуары, газоны. И все участники дорожного движения преодолевают водные преграды кто как может.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-15 16:41:00
Как же мне нравятся визги вечнонедовольных интернет бездельников :)
Виктор
2021-03-15 16:00:24
Вчера с Масленицы на Кирова по тропинке Энгельса шли домой, это просто задница полная, заставить мэрию неделю на работу пешком ходить, пусть своими глазами посмотрят и ногами пощупают землю родную.
Беня
2021-03-15 15:44:03
Эти лужи прекрасны :)
Ад
2021-03-15 15:24:05
Так вывезли же весь снег, сотни тысяч тонн,судя по отчетам!? Всем пофиг,деньги освоены....
Беня
2021-03-15 15:42:32
Ад, куда вывезли? подолжают грести!
zanoza
2021-03-15 15:18:00
Весенний потоп пришёл в "комфортную" городскую среду , мэрия же пока не реагирует, наверное у них ещё зимняя спячка не закончилась :)
David .
2021-03-15 15:40:30
zanoza, Нет не бездействует! Думают как бы еще комфортнее сделать ( то есть как бы ещё нагадить)!
zanoza
2021-03-15 16:03:18
David ., так и есть :)
David .
2021-03-15 15:03:47
Потому что идиоты проектировали, другие обслуживают. Тротуар, как канава, куда же вода денется? :)
Беня
2021-03-15 15:48:16
David ., где проектировали? Все на шару, чисто экспромтом. Дядя Вася на тракторе проехал: слева дамба и справа дамба. А посередине пешеходно-гребной канал :)
David .
2021-03-15 15:52:33
Беня, Про то и речь. :)
карел
2021-03-15 14:54:13
путинский прорыв . рывок , не иначе .
бюджет
2021-03-15 14:37:55
Дык ЭТО пешеходы сказали, что лужи наперекор пути встали? Вот и фишка: "там" глыба не растаяла - человек погиб, тут глыба не замерзла - люди тонут......КАроче, во всем виноват природный катаклизм.
театральный критик
2021-03-15 14:32:06
Известный карельский фотограф ?
ромео
2021-03-15 14:42:03
театральный критик, очень известный. Особенно в агрикалче
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 6
Сегодня 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Дети-сироты остаются бездомными
12.03.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
Сегодня 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»