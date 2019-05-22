Гнетова хочет дать омбудсменам право защищать предпринимателей по уголовным делам

фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова выступила с инициативой дать бизнес-омбудсменам право представлять интересы предпринимателей, против которых возбуждены уголовные дела.

Об этом говорится в докладе карельского уполномоченного об итогах работы за 2018 год.

Гнетова предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым, обвиняемые в уголовных преступлениях предприниматели, смогут обратиться к бизнес-омбудсмену с заявлением об оказании им помощи в ходе следствия, сообщают "Вести Карелии".

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