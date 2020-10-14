Гнетова поблагодарила парламент Карелии за сохранение порядка расчёта налога на имущество, исчисляемого по кадастровой стоимости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова поблагодарила депутатов Законодательного собрания Карелии за сохранение пороговых значений площади недвижимого имущества организаций, в отношении которых налог на имущество исчисляется от величины кадастровой стоимости.

"Решение депутатов не уменьшать площадь до 100 квадратных метров, от которой исчисляется налог на имущество, считаю очень важным для предпринимателей. В силу действующего налогового законодательства увеличение порога площади существенно увеличило бы имущественный налог и сказалось на налоговой нагрузке организаций и физических лиц, являющихся собственниками офисных и торговых центров, объектов общественного питания, бытового обслуживания", - прокомментировала Елена Гнётова.

"Считаю недопустимым резкий рост налоговой нагрузки на собственников объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база исчисляется исходя из кадастровой стоимости", - отметила омбудсмен.

Ранее Елена Гнётова, выступив перед депутатами Законодательного собрания, отметила важность сохранения субъектов бизнеса республики, а также обратилась к парламентариям Карелии с просьбой не повышать предел площади недвижимости, от которой взимается имущественный налог.