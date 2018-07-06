Гнетова рассказала о ситуациях, когда действия заказчиков приводят к банкротству фирм-исполнителей

Некорректные действия заказчиков могут приводить к банкротству и закрытию фирм, исполняющих контракт. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова на форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске.

Она рассказала о ситуациях, складывающихся в момент реализации контрактов, в которых пострадавшими оказываются коммерческие структуры.

"Это несвоевременная оплата заказчиками исполненных муниципальных контрактов, необоснованное отклонение от подписания актов выполненных исполнителями работ по муниципальным контрактам и односторонний отказ заказчиков от исполнения контрактов; и включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков", - рассказала Елена Гнетова.

По мнению Гнетовой, такие случаи приводят к невозможности предпринимателями выполнять свои обязанности перед бюджетом, поставщиками и своими сотрудниками.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".