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Новости. Экономика
15:15, 06 Июля 2018

Гнетова рассказала о ситуациях, когда действия заказчиков приводят к банкротству фирм-исполнителей

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Некорректные действия заказчиков могут приводить к банкротству и закрытию фирм, исполняющих контракт. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова на форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске.

Она рассказала о ситуациях, складывающихся в момент реализации контрактов, в которых пострадавшими оказываются коммерческие структуры.

"Это несвоевременная оплата заказчиками исполненных муниципальных контрактов, необоснованное отклонение от подписания актов выполненных исполнителями работ по муниципальным контрактам и односторонний отказ заказчиков от исполнения контрактов; и включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков", - рассказала Елена Гнетова.

По мнению Гнетовой, такие случаи приводят к невозможности предпринимателями выполнять свои обязанности перед бюджетом, поставщиками и своими сотрудниками.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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