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Гнетова сообщила о поддержке торговцев алкоголем в период пандемии

Новости. Экономика
15:00, 28 Апреля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Уполномоченный по защите права предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что торговцы подакцизными товарами не имеют ограничений в получении мер поддержки, разработанных для спасения бизнеса от последствий пандемии.

Елена Гнетова заявила, что власти не отказываются  поддерживать предприятия, которые реализуют подакцизный товар. Ранее бизнесмены, владеющие закрытыми на карантин компаниями, заявляли, что из-за имеющейся у них лицензии на алкоголь, они не могут добиться господдержки.

"На основании анализа нормативных актов, принятых на федеральном и региональном уровне для поддержки субъектов бизнеса, включённых в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, можно сделать определенный вывод об отсутствии ограничений в предоставлении такой поддержки в связи с реализацией предпринимателями подакцизных товаров. Предприятия общественного питания могут воспользоваться специальными мерами поддержки, принятыми для пострадавших отраслей, независимо от наличия или отсутствия лицензии на реализацию алкогольной продукции", - рассказала Елена Гнетова.

Подробности читайте на сайте "Вести Карелии".

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