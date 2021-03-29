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Год назад Карелию отправили на карантин

Новости. Общество
15:58, 30 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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К моменту завершения "карантинных каникул" эпидемия коронавирусной инфекции в республике только началась.

Год назад глава Карелии Артур Парфенчиков отправил жителей республики на карантин по коронавирусу. Это не было губернаторским решением – республиканские власти приняли его вслед за Путиным, объявившим на всей территории страны "карантинные каникулы" с 28 марта по 5 апреля 2020 года. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться, – пояснил российский президент. – Самое безопасное сейчас – побыть дома". Однако, полагаю, всем было очевидно, что недели выходных для снижения риска заражения недостаточно.

Так и получилось: объявленные президентом "карантинные каникулы" длились около полутора месяцев, но и после их завершения далеко не все отрасли экономики и социальной сферы смогли сразу возобновить свою деятельность, а эпидемия коронавирусной инфекции в Карелии к тому моменту только началась.

Читайте дальше в статье "Год карантинного абсурда".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-03-30 16:57:26
вверху размышления типичных либероидов
Изя
2021-03-30 16:53:58
К чему всё это было так никто и ни кто и не понял . белиберда полная :)
zanoza
2021-03-30 16:38:57
А что могли предложить кроме абсурда, если медицина оказалась не готовой и бездумно оптимизированной. Дров наломали за год конечно не мало. Но абсурд продолжается, только теперь нас убеждают в том, что якобы пандемия отступает и к концу лета ей и вовсе придёт конец. А я , не верю, однако.
VladPTZ
2021-03-30 16:07:07
Прошел год, пандемия в разгаре и конца ей не видно. Ну и зачем кошмарили людей? Какой в этом толк? С милицией по улицы ловили, штрафы выписывали, нервы трепали.
Гость
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