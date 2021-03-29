Год назад Карелию отправили на карантин

К моменту завершения "карантинных каникул" эпидемия коронавирусной инфекции в республике только началась.

Год назад глава Карелии Артур Парфенчиков отправил жителей республики на карантин по коронавирусу. Это не было губернаторским решением – республиканские власти приняли его вслед за Путиным, объявившим на всей территории страны "карантинные каникулы" с 28 марта по 5 апреля 2020 года. "Это делается для того, чтобы обезопасить граждан и снизить число тех, кто может заразиться, – пояснил российский президент. – Самое безопасное сейчас – побыть дома". Однако, полагаю, всем было очевидно, что недели выходных для снижения риска заражения недостаточно.

Так и получилось: объявленные президентом "карантинные каникулы" длились около полутора месяцев, но и после их завершения далеко не все отрасли экономики и социальной сферы смогли сразу возобновить свою деятельность, а эпидемия коронавирусной инфекции в Карелии к тому моменту только началась.

Читайте дальше в статье "Год карантинного абсурда".