Голая правда: Хайди Клум загорает топлес

Модель отдыхает с молодым бойфрендом в Мексике и совсем не стесняется папарацци.

Не все знаменитости позволяют себе участвовать в фотосессиях абсолютно обнаженными, однако практически все модели делают это весьма охотно. 44-летняя супермодель Хайди Клум точно относится к числу последних. Можно было не раз наблюдать, как модель нежится на пляже топлес, но на этот раз увидели ее грудь полностью, рассказывает Woman’s day.

Папарацци застали звезду на вилле в Мексике, где она отдыхает со своим молодым бойфрендом, 28-летним немецким гитаристом Томом Каулицом. Модель, по всей видимости, мечтает заполучить идеально ровный загар и именно поэтому загорает топлес, на радость фотографам.

На снимках видно, что тело модели выглядит потрясающе: идеальный пресс, худые ноги. Однако грудь звезды немного обвисшая, хотя это и понятно, ведь она мать четырех детей. Своей идеальной фигуре Хайди обязана правильному питанию и постоянным тренировкам. Когда она была ведущей программы "Подиум", то постоянно бегала по утрам. Сейчас же она тоже иногда бегает, но больший акцент делает на силовые тренировки, которые дают невероятный эффект.

Не раз в своих интервью Клум признавалась, что с возрастом поняла, что когда девушка немного в теле, то выглядит моложе. Именно поэтому она не отказывает себе в сладостях, если ей их хочется.