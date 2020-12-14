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Голодный тигр напал на дрессировщика во время представления (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
20:40, 13 Декабря 2020
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Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.

В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.

Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.

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Комментарии

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User
2020-12-13 21:25:10
Тут вон один из неблагополучного квартала горстью какой-то снеди в день питается, а потом на всех нападает. Тоже, видимо, из-за плохой кормежки.
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