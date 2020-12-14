Голодный тигр напал на дрессировщика во время представления (ВИДЕО)

Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.

В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.

Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.