Гололедица и местами мокрый снег ожидаются в Карелии

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на воскресенье, 6 декабря.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем 0, +2°С . Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. По северным и западным районам небольшие осадки в виде снега, мокрого снега , слабый гололед. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3, -2°С, днем +3, -2°С.