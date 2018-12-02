Гололедица и мороз ожидают жителей Карелии 3 декабря

О погоде на 3 декабря в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник 3 декабря в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный умеренный.

Ночная температура составит -6…-8 градусов, днем -5… -7.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный умеренный.

Ночью похолодает до -3,-8 градусов, местами до -13, днем ожидаются комфортные -2, -7.