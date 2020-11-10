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Гололедица и туман ожидаются в Карелии 12 ноября

Новости. Погода
17:00, 11 Ноября 2020
фото: © ТАСС / Александр Щербак
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О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит -2, -4°С, днем 0,+2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

В отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью +1, -4, местами похолодает до -7°С, днем потеплеет до -1, +4°С.

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