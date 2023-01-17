Гололедица сохранится в воскресенье на дорогах Карелии, местами туман

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 22 января.

В Петрозаводске и районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Местами на юге будет туман. На дорогах гололедица.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью -8, -10°С, днем -5, -7°С . Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии столбик термометра опуститься до -5, -10°С, местами до -15°С, днем -4, -9°С.