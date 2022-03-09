Гололедица вновь ждет жителей Карелии в воскресенье

О погоде на 12 марта рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 0, -5°С, местами подморозит до -8°С. Днем потеплеет до +1, +6°C.
В Петрозаводске ожидается также облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Столбик термометра ночью остановится на отметке 0, -2°С. Днем воздух прогреется до +3, +5°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
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