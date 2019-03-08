Голос Майкла Джексона уберут из мультсериала "Симпсоны" после обвинений в педофилии

Из эпизода "Симпсонов", показанного в 1991 году, вырежут голос Майкла Джексона после премьеры документального фильма "Покидая Неверленд", в котором певца обвинили в растлении несовершеннолетних.

Речь идет о серии "Совершенно безумный папа". Исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс объяснил, что ее удалят со всех платформ, потоковых сервисов и ТВ-каналов, а с продажи снимут все наборы дисков Blu-ray и DVD, на которых есть эта серия. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Серию "Совершенно безумный папа" показали в сентябре 1991 года. В ней главный герой сериала Гомер Симпсон попадает в психбольницу. Там он встречает лысого мужчину по имени Леон Комповски, который уверен, что он на самом деле Майкл Джексон. Певец озвучивал этого персонажа.

Премьера "Покидая Неверленд" состоялась 3 и 4 марта на телеканале HBO. В основу картины легли истории Уэйда Робсона и Джимми Сейфчака, которые несколько лет назад обвинили Джексона в растлении. Они рассказали, что в детстве часто посещали усадьбу Джексона "Неверленд", где оставались ночевать. По их словам, певец принуждал детей к сексуальным действиям.

По мнению критиков, в фильме совершенно не представлена позиция семьи Джексона. Его родственники назвали фильм клеветой и "публичным линчеванием".

Юристы также настаивают, что создатели фильма нарушили принципы журналистской объективности. Режиссер Дэн Рид считает, что нарушений нет, потому что этот фильм в первую очередь не о Джексоне, а о "Джеймсе и Уэйде и о том, что с ними случилось".