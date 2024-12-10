Карельские школьники начали работу над своим мультфильмом

Карельские школьники создают анимационный проект «Жизнь кота».

В Нововилговской школе № 3 Прионежского района состоялось увлекательное занятие для детей, посещающих отделение профилактики социального сиротства № 2. Ребята познакомились с азами создания мультфильмов и даже начали работу над собственным анимационным проектом. Об этом сообщили в группе Центра помощи детям «Надежда».

Педагог Ольга Евгеньевна Гаспоревич рассказала юным аниматорам о том, как создаются мультфильмы, какие этапы включает в себя этот процесс. Как уточняется, дети с большим интересом слушали и задавали множество вопросов. После теоретической части ребята приступили к практической работе и начали создавать свой первый мультфильм. Рабочее название проекта — «Жизнь кота».

Вторая часть занятия была посвящена интерактивным играм, которые помогли детям закрепить полученные знания и развить творческие способности.

«Это лишь начало большого пути для участников. Впереди их ждёт множество интересных открытий и новых знаний», — подчеркнули в центре.