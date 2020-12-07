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Голоса получат код

Новости. Общество
13:04, 08 Декабря 2020
фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Выборы проведут на новой цифровой платформе.

Центризбирком на своем заседании одобрил концепцию новой цифровой платформы, которая придет на смену государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы". В следующем году ее элементы будут использоваться в ходе избирательных кампаний, а в 2022-ом российские выборы полностью "переедут" на новую платформу.

Системе ГАС "Выборы" уже двадцать лет, напомнила глава комиссии Элла Памфилова. "Всему приходит свой срок, - констатировала она. - Двадцать лет безупречной работы - но уже морально, физически, технологически устаревает целый ряд элементов". Поэтому, продолжила глава комиссии, и появилась необходимость в новой платформе, которая станет современным аналогом ГАС "Выборы".

Системную работу в этом направлении ЦИК вместе с Минцифры и ПАО "Ростелеком" вел, начиная с конца 2019 года, напомнила Памфилова. В рамках разработки концепции уже были созданы 15 цифровых сервисов с использованием единого портала госуслуг и сайта ЦИК России. "Они были успешно апробированы как в ходе общероссийского голосования по конституции, так и в единый день голосования 13 сентября", - отметила Памфилова.

Уже зарекомендовавшие себя сервисы станут частью функционала платформы, появятся и новые. Подробнее об этом рассказал на заседании замглавы Минцифры России Олег Качанов. Главная задача концепции, по его словам, создать новые возможности для участников избирательного процесса и повысить эффективность деятельности избиркомов. Прежде всего, речь о сервисах для информирования (об участках, о кампаниях, о возможности поучаствовать в деятельности избиркомов), а также для подачи разного рода заявлений (например, "Мобильный избиратель"), подписей в поддержку кандидата, сервисах автоматической проверки подписных листов и т.п.

Проще говоря, задача состоит в том, чтобы участники избирательного процесса "предоставляли друг другу не бумажки, а данные", пояснил Качанов. "И чтобы эти данные могли бы храниться на мобильном устройстве, - добавил он. - Например - получение удостоверения наблюдателя, члена избиркома, а также аккредитации СМИ. QR-код докажет, что документ действует".

В рамках новой платформы будет создан новый регистр данных участников избирательного процесса. Это будут цифровые профили всех граждан, где будут отображаться их статусы на выборах - избиратель, член комиссии, кандидат, наблюдатель. "Получая данные из разных источников (МВД, ЗАГС и т. д.) и сопоставляя их, мы сможем постоянно актуализировать профили участников избирательного процесса", - добавил Качанов.

Одним из главных принципов работы платформы будет обеспечение экстерриториального голосования. "Чтобы любой избиратель в кампании любого уровня в любом месте имел возможность проголосовать", - объяснил докладчик. Еще одним принципом будет импортозамещение. "Мы не можем сохранять зависимость от западного программного обеспечения, - заявил замминистра. - Нам важны задачи по невмешательству". Он добавил, что все используемые программы должны будут пройти аттестацию на информбезопасность.

Как уточнила Элла Памфилова, частично новая платформа будет применяться уже на выборах в 2021 году, а полностью переход на нее планируется в 2022 году. Наряду с внедрением новшеств будет технически развиваться и традиционное голосование, подчеркнула она. "Мировой опыт показывает, что оно все же основное, базовое", - отметила глава ЦИК.

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Комментарии

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однозначно
2020-12-08 13:26:14
Трепещите, либерасты :)
Гость
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