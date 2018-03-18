Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:44, 18 Марта 2018

Голосование на выборах Президента РФ началось в Карелии

По теме

ВИДЕО: В ЦИК Карелии рассказали, за что дают подарки на избирательных участках
18.03.18 12:41
Бахилин прокомментировал жалобы жителей Карелии, которые не могут добраться до пунктов голосования
18.03.18 12:08
Парфенчиков проголосовал на выборах Президента страны
18.03.18 11:42
Все новости
Загрузка...

В республике открыты открыты 470 избирательных участков, шесть из них образованы в местах временного пребывания избирателей: в медучреждениях и на железнодорожном вокзале Петрозаводска, а также на острове Кижи.

Подавляющее большинство избирательных участков в республике открылось в 08.00. Исключение составляет Костомукша, где на 10 из 12-ти участков голосование началось на два часа раньше – в 06.00. Решение о переносе времени начала голосования в городе горняков Центральная избирательная комиссия приняла в связи с обращением градообразующего предприятия, АО «Карельский окатыш», для того, чтобы сотрудники горно-обогатительного комбината смогли проголосовать перед рабочей сменой. Как сообщил председатель ЦИК РК Алексей Бахилин, по данным на 08.00 в Костомукше проголосовал 561 избиратель.

Кроме того, с 3 по 15 марта в Карелии было организовано досрочное голосование избирателей в отдаленных населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Досрочное голосование прошло в восьми районах республики: Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сегежском, а также в городе Сортавала. В этих муниципальных образованиях в списки были  включены 638 избирателей. Досрочно проголосовали 257 человек.

 Всего в республике в списки избирателей включено  515 571 человек. В столице Карелии в день выборов организован бесплатный проезд пассажиров общественным транспортом. Безвозмездно можно ездить на троллейбусах и большинстве автобусов (за исключением маршрутов №9, 26,3, 20, 25).  Транспортные средства, в которых не взимается плата за проезд, обозначены специальными опознавательными знаками. Спонсорами акции выступили компания «КСМ» и Союз рыбопромышленников Карелии.

Одновременно с открытием избирательных участков свою работу начал Информационно-ситуационный центр, созданный на базе Центральной избирательной комиссии Карелии при участии республиканской Общественной палаты. 

Центр  будет аккумулировать и анализировать всю информацию о ходе выборов Президента РФ на территории Карелии, а также оказывать правовую поддержку. Юристы центра будут консультировать общественных наблюдателей, отвечать на вопросы, возникающие у избирателей по ходу голосования, обеспечивать взаимодействие корпуса общественных наблюдателей и избирательных комиссий. 

"ЦИК Карелии оказывает полное информационное и правовое содействие Общественной палате Карелии. У нас единые цели и задачи - повышение доверия граждан к избирательной системе и информирование жителей республики о ходе голосования", - сказал Алексей Бахилин.

 В течение дня журналисты, редакции СМИ, представители общественных организаций, заинтересованные лица и учреждения смогут получать в центре самую актуальную и объективную информацию о ходе голосования. На площадке центра эксперты, политики, общественные активисты будут комментировать события дня. Центр завершит свою работу после полуночи подведением предварительных итогов голосования.

По теме

ВИДЕО: В ЦИК Карелии рассказали, за что дают подарки на избирательных участках
18.03.18 12:41
Бахилин прокомментировал жалобы жителей Карелии, которые не могут добраться до пунктов голосования
18.03.18 12:08
Парфенчиков проголосовал на выборах Президента страны
18.03.18 11:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Феликс
2018-03-18 10:26:03
Ну что! Ежели не будет массовых фальсификаций и каруселий , то выбор народа очевиден!
кир
2018-03-18 11:09:42
Феликс, тебе откуда знать? Сторонники вашего кандидата в день тишины листовки в ящики почтовые вбрасывали.
Нина
2018-03-18 12:57:09
кир,

Кир, Вы что-то сразу решили про выбор народа и фальсификации!? Облажались здорово!
Кстати про те "вбрасывания" Вы обманываете,это позавчера разносили,сама из ящика почтового брала ,16 марта, ....ну да ладно....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
13.03.2018, 12:46
ВИДЕО: Водители подрались на кольце в Петрозаводске

Аналитика

16.03.2018 15:40
Обществоведение
Каждый голос – решающий 2
Петрозаводчанам 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда".
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
15.03.2018 12:06
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 3
15.03.2018 11:06
Жизнь "под снос" 5
14.03.2018 11:01
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 2
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

Еженедельная информационная программа СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
16.03.2018 09:19
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»