Голосование на выборах Президента РФ началось в Карелии

В республике открыты открыты 470 избирательных участков, шесть из них образованы в местах временного пребывания избирателей: в медучреждениях и на железнодорожном вокзале Петрозаводска, а также на острове Кижи.

Подавляющее большинство избирательных участков в республике открылось в 08.00. Исключение составляет Костомукша, где на 10 из 12-ти участков голосование началось на два часа раньше – в 06.00. Решение о переносе времени начала голосования в городе горняков Центральная избирательная комиссия приняла в связи с обращением градообразующего предприятия, АО «Карельский окатыш», для того, чтобы сотрудники горно-обогатительного комбината смогли проголосовать перед рабочей сменой. Как сообщил председатель ЦИК РК Алексей Бахилин, по данным на 08.00 в Костомукше проголосовал 561 избиратель.

Кроме того, с 3 по 15 марта в Карелии было организовано досрочное голосование избирателей в отдаленных населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Досрочное голосование прошло в восьми районах республики: Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сегежском, а также в городе Сортавала. В этих муниципальных образованиях в списки были включены 638 избирателей. Досрочно проголосовали 257 человек.

Всего в республике в списки избирателей включено 515 571 человек. В столице Карелии в день выборов организован бесплатный проезд пассажиров общественным транспортом. Безвозмездно можно ездить на троллейбусах и большинстве автобусов (за исключением маршрутов №9, 26,3, 20, 25). Транспортные средства, в которых не взимается плата за проезд, обозначены специальными опознавательными знаками. Спонсорами акции выступили компания «КСМ» и Союз рыбопромышленников Карелии.

Одновременно с открытием избирательных участков свою работу начал Информационно-ситуационный центр, созданный на базе Центральной избирательной комиссии Карелии при участии республиканской Общественной палаты.

Центр будет аккумулировать и анализировать всю информацию о ходе выборов Президента РФ на территории Карелии, а также оказывать правовую поддержку. Юристы центра будут консультировать общественных наблюдателей, отвечать на вопросы, возникающие у избирателей по ходу голосования, обеспечивать взаимодействие корпуса общественных наблюдателей и избирательных комиссий.

"ЦИК Карелии оказывает полное информационное и правовое содействие Общественной палате Карелии. У нас единые цели и задачи - повышение доверия граждан к избирательной системе и информирование жителей республики о ходе голосования", - сказал Алексей Бахилин.

В течение дня журналисты, редакции СМИ, представители общественных организаций, заинтересованные лица и учреждения смогут получать в центре самую актуальную и объективную информацию о ходе голосования. На площадке центра эксперты, политики, общественные активисты будут комментировать события дня. Центр завершит свою работу после полуночи подведением предварительных итогов голосования.