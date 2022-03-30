Голосование по отбору объектов благоустройства началось в Петрозаводске

Жители столицы Карелии выберут семь общественных территорий для благоустройства в следующем году.

Жители России выбирают общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Рейтинговое голосование за проекты стартовало на платформе za-gorodsreda.ru. Об этом информирует мэрия Петрозаводска.

Петрозаводчанам предложено 20 общественных пространств. Семь из них по итогам голосования будут включены в программу.

«О том, какие проекты предстоит реализовать на территории карельской столицы, расскажут волонтеры. Они работают в торговых центрах „Тетрис“, „ЛОТОС PLAZA“, „Десяточка“, „Макси“, „Главный“ и магазине „Магнит Экстра“ на улице Ровио, 15А. Горожане могут обратиться к добровольцам за консультацией по вопросам участия в голосовании. Поддержать тот или иной проект можно до 30 мая, авторизовавшись через портал Госуслуг или по номеру телефона», — говорится в сообщении администрации города.

В мэрии заявляют, что за время существования программы в Петрозаводске были благоустроены 19 общественных и более двухсот дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск занял 18 место в рейтинге качества городской среды.