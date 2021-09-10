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«Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, советские избиратели голосовали за социалистический образ жизни»

Новости. Общество
09:34, 15 Сентября 2021
фото: На участке для голосования. Петрозаводск, 1980 год. © Фотоархив Бориса Семенова

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В рубрике «Как это было» наш постоянный автор Армас Машин рассказал о том, как в Карелии проходили выборы в советские годы.

- В СССР считалось, что проголосовать на выборах – это одновременно и право, и долг гражданина. Дома не отсиживались, и явка была традиционно высокой. Именно высокая явка, участие в голосовании позволяют узнать настроения избирателей, заявить, чего хотят граждане.              

Подавляющее большинство людей хочет счастья и благополучия, достатка и справедливости, мирной и спокойной жизни. Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, советские избиратели голосовали за социализм и социалистический, советский образ жизни – за право на труд и отдых, за бесплатное жилье и ЖКХ по карману семьи, за бесплатное образование от первого класса до академий, за бесплатное медицинское обслуживание, возможность интересно и с пользой проводить свободное время, за условия создать семью, воспитывать детей, дожить до пенсии, не надорвавшись на переработках.

В СССР люди так привыкли к этим правам и гарантиям, что, прощаясь с ними, просто не верили, что может быть как-то иначе.

Подробнее о выборах в советской Карелии читайте в рубрике «Как это было».

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