«Головастик» сгорел в районе Карелии (ФОТО)

Автомобиль «УАЗ-3303» сгорел в Беломорском районе Карелии.

Сегодня утром, 29 июня в 9.20, произошло возгорание автомобиля «УАЗ 3303» 1991 года выпуска.

На тушение были выдвинуты силы пожарной части № 63 по охране села Сумский Посад и пожарной части № 61 по охране Беломорска.

Как сообщается в паблике противопожарной службы по Беломорскому району, по прибытии первых пожарных подразделений автомобиль был охвачен огнём полностью. В ходе тушения было предотвращено распространение огня на близлежащие строения.

Несмотря на все усилия пожарных «УАЗ-3303», в народе называемый «головасти», сгорел полностью.