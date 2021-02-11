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Голубев поздравил Воронина с переизбранием на пост ректора Петрозаводского госуниверситета

Новости. Общество
12:05, 12 Февраля 2021
фото: © petrsu.ru
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Глава Минобразования Карелии Роман Голубев отметил заслуги ректора ПетрГУ Анатолия Воронова.

Министр образования республики опубликовал поздравление Воронина с переизбранием на должность ректора на своей странице в соцсети.

Роман Голубев отметил, 40 лет своей жизни Анатолий Викторович вложил в развитие ПетрГУ. "Благодаря ему Петрозаводский университет получил статус опорного вуза. Кроме того, под руководством Анатолия Воронина в ПетрГУ появился IT-парк, Институт высоких биомедицинских технологий, наноцентр, молодежный и гуманитарный иннопарки, инновационный педагогический парк. Петрозаводский государственный университет стал одним из лидеров в области информационных технологий и подготовки программистов", - пишет министр образования.

Глава Минобразования пожелал Анатолию Воронину здоровья, энтузиазма и дальнейших успехов в развитии образовательной, научной и исследовательской работы университета.

Напомним, в 2019 году Путин наградил ректора ПетрГУ Орденом Почета.

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Комментарии

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David
2021-02-12 14:06:36
Предлагаю открыть "Богословский факультет" , тогда будет полностью соответствовать статусу -опорный!
Александр Ершов
2021-02-12 12:59:08
Не удержался: "Ворон голубю глаз не выклюет" ))))
Dima
2021-02-12 12:38:24
Где Голубев и где Воронин? Ха-ха. Это Воронин мог бы поздравить Голубева с тем, что он продолжает занимать пост министра образования.
врунофф
2021-02-12 12:37:09
Главное, чтобы универ не залиберастили. Создать прочные барьеры от либероидной заразы необходимо всенепременно. И незаконные сходняки у молекулы запретить.
David
2021-02-12 12:15:39
Одним словом- наноуниверситет!
бюджет
2021-02-12 12:15:17
А мне дак, запомнился , на нашем факе, Шильников Владимир Васильевич. Начинал преподам, а закончил, при нас, деканом.
Владимир11
2021-02-12 14:09:51
бюджет, поддерживаю!
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