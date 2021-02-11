Голубев поздравил Воронина с переизбранием на пост ректора Петрозаводского госуниверситета

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев отметил заслуги ректора ПетрГУ Анатолия Воронова.

Министр образования республики опубликовал поздравление Воронина с переизбранием на должность ректора на своей странице в соцсети.

Роман Голубев отметил, 40 лет своей жизни Анатолий Викторович вложил в развитие ПетрГУ. "Благодаря ему Петрозаводский университет получил статус опорного вуза. Кроме того, под руководством Анатолия Воронина в ПетрГУ появился IT-парк, Институт высоких биомедицинских технологий, наноцентр, молодежный и гуманитарный иннопарки, инновационный педагогический парк. Петрозаводский государственный университет стал одним из лидеров в области информационных технологий и подготовки программистов", - пишет министр образования.

Глава Минобразования пожелал Анатолию Воронину здоровья, энтузиазма и дальнейших успехов в развитии образовательной, научной и исследовательской работы университета.

Напомним, в 2019 году Путин наградил ректора ПетрГУ Орденом Почета.