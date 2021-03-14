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Голый мужчина пробежался по Красной площади, начитавшись Достоевского

Новости. Происшествия
21:40, 14 Марта 2021
фото: соцсети
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На Красной площади в Москве за перфоманс “Сон смешного человека” задержали акциониста.

Как сообщает "Московский комсомолец" мужчина расхаживал у Кремля в голом виде. По мнению автора перфоманса, это должно было стать “очень вольной интерпретацией” рассказа Федора Достоевского. Его обнаженная натура должна была символизировать открытого и счастливого человека, который попал на планету забитых и разочарованных людей.

Полиция задержала акциониста и увезла в отделение. По информации СМИ, организатора перфоманса принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Однако, где находится исполнитель эпатажной выходки, в настоящий момент неизвестно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-14 22:38:06
Ну конечно, во всем виноват Достоевский :)
Гость
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