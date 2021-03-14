Голый мужчина пробежался по Красной площади, начитавшись Достоевского

На Красной площади в Москве за перфоманс “Сон смешного человека” задержали акциониста.

Как сообщает "Московский комсомолец" мужчина расхаживал у Кремля в голом виде. По мнению автора перфоманса, это должно было стать “очень вольной интерпретацией” рассказа Федора Достоевского. Его обнаженная натура должна была символизировать открытого и счастливого человека, который попал на планету забитых и разочарованных людей.

Полиция задержала акциониста и увезла в отделение. По информации СМИ, организатора перфоманса принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Однако, где находится исполнитель эпатажной выходки, в настоящий момент неизвестно.