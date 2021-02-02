Гонка "Лыжня России" пройдет в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают на традиционную гонку "Лыжня России", сообщили в администрации Петрозаводска.

В программе забега - четыре дистанции и сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО.

В субботу 13 февраля в Петрозаводске состоится ХХХIX Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2021". В этом году спортивное мероприятие приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

Марафон пройдет на территории спортивного комплекса "Курган" имени Фёдора Терентьева. Принять участие в нем может каждый желающий: и профессионалы, и любители лыж. Дистанцию участники выбирают по физическим возможностям, проходя обязательную комиссию по допуску к гонке.

Программа мероприятия выглядит следующим образом:

- дистанция 5 км: юноши 2003 г.р. и младше; девушки 2003 г.р. и младше;

- дистанция 10 км: мужчины 2002 г.р. и старше; женщины 2002 г.р. и старше;

- массовый забег на дистанцию 500 м без учета времени (для дошкольников);

- массовый забег на дистанцию 3300 м без учета времени.

Также в рамках спортивного праздника лыжники могут сдать нормативы Всероссийского комплекса ГТО: на дистанциях 1 и 2 км.

Онлайн-регистрация участников "Лыжни России" уже началась и будет доступна до 7 февраля на сайте Orgeo: https://orgeo.ru/event/participants/15173.

С 7 по 12 февраля с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) будет работать комиссия по допуску участников к гонкам. Прием заявок (необходимы паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС) и выдача стартовых номеров участникам гонки осуществляется по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 3, каб. 240 (отдел физкультурных мероприятий).

Лыжники до 17 лет включительно могут быть допущены к старту только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Коллективная заявка должна быть оформлена через интернет-сервис или предоставлена в комиссию по допуску с приложением электронного файла в формате Excel.

Петрозаводчане смогут получить стартовые пакеты, начиная с 9 февраля.

Организаторы мероприятия обращают внимание на то, что в день старта - 13 февраля регистрация участников осуществляться не будет.

"Лыжня России" проводится в стране ежегодно уже более 35 лет – с 1982 года. Победителям соревнований вручают кубки, дипломы и медали Министерства спорта Российской Федерации. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Организаторами соревнований в республике выступают Министерство спорта Карелии, Федерация лыжных гонок и Центр спортивной подготовки.

Более подробную информацию о Всероссийской массовой гонке "Лыжня России-2021" можно получить на сайте организаторов.

Телефон для справок: (814-2) 33-02-43.