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Гонка с препятствиями впервые пройдет в Карелии

Новости. Общество
17:20, 26 Января 2021
фото: ZEBRA-RACE / ВК
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Забег с препятствиями под названием "ZEBRA-RACE" впервые состоится в Карелии.

Мероприятие состоится 22-23 мая на базе ЦСП "Курган". Организаторы обещают участникам трассу, для преодоления которой потребуется железный хват, хорошая смекалка, а также непоколебимая сила воли.

По информации инициатора проекта Романа Диева, забег "ZEBRA-RACE" реализуется на средства гранта "Росмолодежи" и будет бесплатным для всех участников.

При регистрации на гонку можно выбрать личное участие, командный или парный зачеты. Также личный и командный форматы предусматривают градацию по уровню подготовки.

"Команда "ZEBRA-RACE" приглашает всех принять участие в этом мероприятии, и будет рада тем людям, которые хотят стать ее частью. Проект для Карелии абсолютно новый, поэтому организаторы набирают волонтеров в свою команду, каждый из которых, при желании, сможет стать судьей на трассе в будущем, а самое главное -  частью этой большой и дружной команды", - говорится в сообщении организаторов.

"Зарядись эмоциями, проверь свою подготовку, начни свой путь в увлекательный мир OCR. Мир, где ты сможешь найти новых друзей, которые всегда готовы подставить плечо и носить тебя на руках" -  обещают организаторы "ZEBRA-RACE".

Всю информацию о проекте можно найти на странице ВКонтакте.

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