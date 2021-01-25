Гонка с препятствиями впервые пройдет в Карелии

Забег с препятствиями под названием "ZEBRA-RACE" впервые состоится в Карелии.

Мероприятие состоится 22-23 мая на базе ЦСП "Курган". Организаторы обещают участникам трассу, для преодоления которой потребуется железный хват, хорошая смекалка, а также непоколебимая сила воли.

По информации инициатора проекта Романа Диева, забег "ZEBRA-RACE" реализуется на средства гранта "Росмолодежи" и будет бесплатным для всех участников.

При регистрации на гонку можно выбрать личное участие, командный или парный зачеты. Также личный и командный форматы предусматривают градацию по уровню подготовки.

"Команда "ZEBRA-RACE" приглашает всех принять участие в этом мероприятии, и будет рада тем людям, которые хотят стать ее частью. Проект для Карелии абсолютно новый, поэтому организаторы набирают волонтеров в свою команду, каждый из которых, при желании, сможет стать судьей на трассе в будущем, а самое главное - частью этой большой и дружной команды", - говорится в сообщении организаторов.

"Зарядись эмоциями, проверь свою подготовку, начни свой путь в увлекательный мир OCR. Мир, где ты сможешь найти новых друзей, которые всегда готовы подставить плечо и носить тебя на руках" - обещают организаторы "ZEBRA-RACE".

Всю информацию о проекте можно найти на странице ВКонтакте.