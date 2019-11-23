Гонки на сломанных автобусах: Названы самые частые нарушения при перевозках пассажиров в Карелии

Инспекторы ГИБДД с начала года пресекли 1560 нарушений правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Водители автобусов чаще всего допускают превышение установленной скорости движения – зарегистрировано более 630 таких нарушений, сообщают в Госавтоинспекции.

В 105 случаях водители управляли автобусами с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Зафиксировано 34 нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора и 47 нарушений при проезде пешеходного перехода, при которых водители не уступили дорогу пешеходам.

В 35 случаях водители автобусов в нарушение правил допустили выезд на полосу встречного движения.

Четыре водителя управляли автобусами, находясь в состоянии опьянения. По двум фактам уже приняты судебные решения о лишении водителей прав и вынесении штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Также, как сообщили в ГИБДД, водители пассажирского автотранспорта забывают подавать сигнал поворота перед началом движения, перед перестроением или выполнением других маневров; допускают нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, в том числе двигаются по обочинам; во время управления автобусом отвлекаются на разговор по телефону.

С начала года на дорогах республики произошло 20 дорожных аварий с участием пассажирских автобусов, в которых пострадали 32 участника движения. К большинству происшествий привели нарушения, допущенные водителями автобусов, по их вине в 15 ДТП были травмированы 25 человек.

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