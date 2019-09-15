ФОТО: Маршрутка с дырой в полу ездит по Петрозаводску

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Жители Петрозаводска сообщают, что на линию вышел маршрутный автобус, в полу которого зияет дыра.
Снимок автобуса с неисправностью опубликован в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автор фото утверждает, что техника двигалась по маршруту №4.
В начале лета хозяева маршруток повысили цены на проезд, что вызвало возмущение горожан. В пятницу стало известно, что УФАС по Карелии возбудило дело против маршрутчиков, поднявших цены, заподозрив их в картельном сговоре.
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