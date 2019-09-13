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Новости. Общество
11:41, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Против автоперевозчиков возбудили дело из-за поднятия цен на проезд в Петрозаводске

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Карельское УФАС России возбудило дело в отношении компаний, которые занимаются пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске - они заподозрены в картельном сговоре.

По сообщению УФАС, под подозрение попали ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "ТК Автопассаж",  ООО ТК "Вираж", ООО "АТП №4 "Тосноавто", ООО ТК "Паллада".

"Данные компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при определении величины стоимости разового проезда в городских пассажирских маршрутных автобусах", – говорится в сообщении УФАС.

Подробнее читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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