11:41, 13 Сентября 2019
Против автоперевозчиков возбудили дело из-за поднятия цен на проезд в Петрозаводске
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Карельское УФАС России возбудило дело в отношении компаний, которые занимаются пассажирскими автоперевозками в Петрозаводске - они заподозрены в картельном сговоре.
По сообщению УФАС, под подозрение попали ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "ТК Автопассаж", ООО ТК "Вираж", ООО "АТП №4 "Тосноавто", ООО ТК "Паллада".
"Данные компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при определении величины стоимости разового проезда в городских пассажирских маршрутных автобусах", – говорится в сообщении УФАС.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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