Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)

Автомобиль в центре Петрозаводска вылетел на остановку и сбил нескольких человек.

В Петрозаводске на проспекте Ленина, у дома №30, в районе остановки общественного транспорта "Университет", 10 марта в 21.55 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и пешеходов.

"Легковые автомобили двигались по проспекту Ленина в сторону площади Гагарина, - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Судя по видео, водители устроили гонки, двигаясь по центральной улице города с многочисленными нарушениями ПДД. Напротив центрального корпуса Петрозаводского государственного университета произошло столкновение, в результате которого один из автомобилей занесло и отбросило на тротуар. При этом неуправляемый автомобиль сбил несколько пешеходов".

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Данные о пострадавших уточняются. На месте происшествия работала «скорая» и сотрудники ГИБДД.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.