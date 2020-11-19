Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, грозит до 5 лет лишения свободы

Дело обвиняемого в смертельном ДТП Сортланда рассмотрит зампредседателя Петрозаводского суда Мерков.

Так, 26 ноября заместитель председателя Петрозаводского городского суда Александр Мерков начнет рассматривать резонансное уголовное дело 29-летнего Кирилла Сортланда.

Напомним, что проводившая предварительное следствие полиция обвиняет его в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как ранее рассказывала "Столица на Онего", 14 июня управлявший автомобилем BMW Сортланд на Комсомольском проспекте в Петрозаводске совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате водитель "малолитражки" 23-летний Владимир Вишневский получил травмы, несовместимые с жизнью, и на следующий день скончался в больнице. Автотехническая экспертиза установила, что тогда BMW под управлением Сортланда двигался со скоростью 176 км в час. И это при разрешенных в городе не более 60 км.

Задержанный 16 сентября Сортланд, который спустя два дня был арестован, во время допроса в качестве подозреваемого свою вину не признал, от дачи показаний отказался.



Однако 14 октября, после предъявления ему следователем полиции обвинения, вину признал полностью. По мнению следствия, "это уголовное дело имеет широкий общественный резонанс в связи с тем, что в СМИ неоднократно публиковались видеоролики, которые Сортланд размещал на своей интернет-странице в социальной сети Instagram как до указанного ДТП, так и после, на которых он на принадлежащем ему BMW, двигаясь по улицам Петрозаводска с превышением установленного ограничения скорости, грубо нарушает ПДД, подвергая других лиц опасности, а также проявляя явное неуважение к обществу".

Был и еще один эпизод, характеризующий Сортланда: поздним вечером 7 сентября на улице Красной его задержали сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Карелии, но Сортланду удалось вырваться из рук полицейских. На бегу Сортланд успел вытащить из кармана джинсов небольшой сверсток и проглотить его. Полицейским ничего не оставалось, как одеть на него наручники. От медицинского освидетельствования он отказался. За все эти нарушения Мировой суд назначил Сортланду арест на трое суток и оштрафовал на 900 рублей.

Сортланду грозит до пяти лет лишения свободы.