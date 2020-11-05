Дело гонщика Сортланда, устроившего смертельное ДТП в Петрозаводске, передали в суд

В Петрозаводском городском суде рассмотрят дело лихача Кирилла Сортланда, устроившегося летом смертельное ДТП.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня дело Сортланда передано в Петрозаводский городской суд. Его будет рассматривать судья Ольга Ильичева. Пока дата рассмотрения не назначена.

Согласно материалам уголовного дела, 14 июня 2020 года Кирилл Сортланд, управляя BMW, мчался по Петрозаводску со скоростью 176 км/ч и на Комсомольском проспекте совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz. После ДТП 23-летний водитель малолитражки в крайне тяжелом состоянии был доставлен больницу, где на следующий день от полученных травм скончался, говорится в сообщении прокуратуры Карелии.



В ходе расследования уголовного дела гонщик Кирилл Сортланд, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, полностью признал свою вину, и сообщил, что готов возместить причиненный моральный вред.

Прокуратурой Петрозаводска в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии заявлен гражданский иск о взыскании 26 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение молодого человека.

Также гражданские иски на сумму более 20 млн рублей заявлены близкими родственниками погибшего.

Кириллу Сортланду грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.