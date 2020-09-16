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Гонщик, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, чист по наркотикам, заявил его адвокат

Новости. Происшествия
07:15, 17 Сентября 2020
фото: © кадр из видео Пятого канала
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Петрозаводский лихач Кирилл Сортланд, заподозренный в употреблении наркотических средств, провел под арестом всего три дня.

Напомним, 9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат петрозаводского гонщика Леонид Автухович, через три дня его подзащитный был освобожден.

"Его уже освободили. Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование. При нем наркотиков обнаружено не было. Претензий по этому поводу никаких нет. По наркотикам он чист. Это была ложная информация", - сказал адвокат.

То, что какие-то действия со стороны правоохранительных органов к Сортланду еще будут, Автухович не сомневается.

"Конечно, что-то будет. Но когда будет, тогда и будет", - не заглядывает вперед защитник гонщика.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

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Комментарии

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asusls
2020-09-17 08:41:47
Отказался от медосвидетельствования - по наркотикам он чист. Лица , управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что почти всегда видно, отказавшись от медосвидетельствования , тоже чисты по алкоголю . Это какая то мода или принцип отказываться от того, что выявит твою чистоту и быть закрытым на несколько суток ?
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