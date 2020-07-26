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Полиция возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП в Петрозаводске

Новости. Общество
13:05, 27 Июля 2020
фото: © dtpptz.ru
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Возбуждено уголовное дело в отношении участника ДТП, в котором 14 июня погиб 23-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении двух автомобилей погиб 23-летний петрозаводчанин.

По данной статье предусмотрено наказание: принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 14 июня в 23.11 на Комсомольском проспекте столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW. В результате столкновение малолитражка превратилась в груду металла, а ее 23-летний водитель был доставлен с травмами в больницу, где впоследствии скончался.

Блогер Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который продолжает ездить по городу и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сема
2020-07-27 13:35:59
По сути: убийство человека из за грубого нарушения ПДД , и за это: до четырёх лет исправительных работ? Смешно!
Лет 10-ть , без права "переписки", да и то мало!
zanoza
2020-07-27 13:25:35
После волшебного пенделя наконец-то всё сдвинулось с мёртвой точки.
Жуков
2020-07-27 13:18:44
Очень жаль, что полиция и контролирующие органы реагируют только после публикаций в СМИ.
petronik
2020-07-27 13:11:58
Да, сдвинулось только благодаря Варламову.
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