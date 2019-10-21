Гонщица из Карелии представит Россию в новом сезоне чемпионата W Series

16-летняя Ирина Сидоркова станет самой молодой участницей гоночной серии за всю ее короткую историю, пишет Motorsport.com Россия.

Пока организаторы чемпионата назвали имена 18 участниц сезона 2020 года. Право продолжить выступления в следующем сезоне получили 12 спортсменок, ставших лучшими в общем зачете по итогам этого года. Еще шестерых, включая уроженку Карелии Ирину Сидоркову, отобрали по результатам тестов, прошедших в сентябре в Испании. Тогда за возможность попасть в W Series боролись более 40 претенденток, пишет Motorsport.com Россия.

В прошлом году Ирина Сидоркова выиграла первенство России в кузовном классе "Национальный Юниор", где выступала на 100-сильном седане VW Polo. В этом году Сидоркова, пользующаяся поддержкой программы SMP Racing, выступает за рулем болида Формулы 4 в испанском чемпионате и турнире СМП Ф4, большинство этапов которого прошло на российских трассах. Попасть в W Series в дебютном сезоне этого чемпионата она не смогла из-за возрастных ограничений.