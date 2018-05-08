Гонщица из Петрозаводска сорвала овации на этапе Чемпионата России в Смоленске

Ирина Сидоркова, 8-классница из Петрозаводска, стала лидером на этапе чемпионата в Смоленске.

На автодроме "Смоленское кольцо" прошел второй этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Одним из главных сюрпризов второго этапа Российского чемпионата стала 14-летняя пилотесса из Карелии, выступающая в первенстве "Национальный юниор" Ирина Сидоркова. Сначала она победила в первой гонке, стартовав по итогам квалификации со второго места на гриде, а во второй гонке уик-энда, которая проводится по реверсивным правилам, ей предстояло стартовать с 8-го места, сообщает Karting Team Karelia.

Ирина не стала форсировать события и спокойно прошла первый стартовый поворот, сохранив автомобиль и свое 8 место. К 4-м кругу она уже четвертая, на 5-м – третья, а еще через три круга настигла лидеров, воспользовавшись их борьбой, и очень искусно выполнила двойной обгон на выходе с прямой, сорвав аплодисменты трибун!

На последних кругах Карелочка (как она называет себя в соцсетях) смогла сохранить за собой лидерство и первой встретить финишный клетчатый флаг.

Теперь по итогам 2 этапов Ирина лидирует в Чемпионской гонке. Впереди еще 3 этапа (Казань в июле, Москва в августе и Грозный в октябре).