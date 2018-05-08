Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:04, 08 Мая 2018

Гонщица из Петрозаводска сорвала овации на этапе Чемпионата России в Смоленске

По теме

Житель Карелии, не ознакомленный с условиями труда, пожаловался на работодателя
08.05.18 17:20
ФОТО: Ветераны карельской энергетики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь"
08.05.18 16:29
Подешевели билеты на поезда, идущие через Карелию
08.05.18 15:55
Все новости
Загрузка...

Ирина Сидоркова, 8-классница из Петрозаводска, стала лидером на этапе чемпионата в Смоленске.

На автодроме "Смоленское кольцо" прошел второй этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Одним из главных сюрпризов второго этапа Российского чемпионата стала 14-летняя пилотесса из Карелии, выступающая в первенстве "Национальный юниор" Ирина Сидоркова. Сначала она победила в первой гонке, стартовав по итогам квалификации со второго места на гриде, а во второй гонке уик-энда, которая проводится по реверсивным правилам, ей предстояло стартовать с 8-го места, сообщает Karting Team Karelia.

Ирина не стала форсировать события и спокойно прошла первый стартовый поворот, сохранив автомобиль и свое 8 место. К 4-м кругу она уже четвертая, на 5-м – третья, а еще через три круга настигла лидеров, воспользовавшись их борьбой, и очень искусно выполнила двойной обгон на выходе с прямой, сорвав аплодисменты трибун!

На последних кругах Карелочка (как она называет себя в соцсетях) смогла сохранить за собой лидерство и первой встретить финишный клетчатый флаг.

Теперь по итогам 2 этапов Ирина лидирует в Чемпионской гонке. Впереди еще 3 этапа (Казань в июле, Москва в августе и Грозный в октябре).

По теме

Житель Карелии, не ознакомленный с условиями труда, пожаловался на работодателя
08.05.18 17:20
ФОТО: Ветераны карельской энергетики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь"
08.05.18 16:29
Подешевели билеты на поезда, идущие через Карелию
08.05.18 15:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

07.05.2018 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 8
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:55
Личное мнение
Современное общение и смешение стилей
Удивительно, как кардинально за последний год изменилось у меня медиапотребление.
Счастливый машинист из спецслужб
Сегодня 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
архив чтиво

Медиа

Министр спорта Карелии Александр Воронов о предстоящем праздновании 9 мая
Новое
Сегодня 16:47
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»