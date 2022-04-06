Google объяснил блокировку канала Госдумы на YouTube соблюдением санкций

Google заблокировал официальный канал Госдумы на YouTube в соответствии с санкциями в отношении России.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания, мы примем соответствующие меры», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в субботу в Telegram-канале телеканала «Дума ТВ» появилась информация о том, что компания Google заблокировала аккаунт телеканала на YouTube. Как отмечалось в сообщении, у канала было более 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в связи с блокировкой на видеохостинге канала «Дума ТВ» выразил мнение, что действия YouTube ведут к тому, что он окажется вне закона в РФ.

Также блокировка канала «Дума ТВ» в YouTube в очередной раз доказывает нарушение прав и свобод граждан со стороны США, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.