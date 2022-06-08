Гордость легкой атлетики Карелии Андрей Лукин завоевал «бронзу» в спринтерской гонке в Москве

Мастер спорта России международного класса легкоатлет Андрей Лукин из Петрозаводска завоевал «бронзу» на фестивале спринта в Москве.

В паблике «Петрозаводск спортивный» сообщается, что мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике Андрей Лукин из Петрозаводска стал бронзовым призёром Фестиваля спринта в Москве.

Всероссийские соревнования "Фестиваль спринта" проходили в Москве в рамках недели лёгкой атлетики. Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Андрей Лукин занял третье место на дистанции 200 метров с результатом 20.92 сек.

Неделя легкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная Департаментом спорта Москвы и Всероссийской федерацией легкой атлетики. В ней приняли участие около трех тысяч спортсменов от 12 до 65 лет более чем из 45 регионов страны, включая атлетов сборной России.

Соревнования стали одним из этапов отбора на I Всероссийскую Спартакиаду между субъектами Российской Федерации.

«Поздравляем Андрея Лукина и его тренеров Аниту Сигареву и Александра Смирнова. Гордимся!» - написано в паблике.