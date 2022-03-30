«Горе в семье»: любитель зимней рыбалки утонул на Ладоге в Карелии

Трагедия произошла в Лахденпохском районе.

Как сообщили в официальном паблике ГИМС в Лахденпохского районе, в поселке Куркиеки утонул человек.

"Запрет на выезд и выход на лёд издан Администрацией Лахденпохского района с 28 марта. Но некоторые наши рыбаки также такое положение дел в расчёт не принимают. И вот результат: у нас в районе, в поселке Куркиеки утонул человек. Горе в семье. Обстоятельства и причины пока не установлены. Одни догадки и предположения. И всё со слов граждан. Конечно, мы знаем, что главная причина - это пренебрежение собственной жизнью и нарушение существующих запретов", - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам инспекторского участка в Лахденпохье Юрий Истранин.

По словам госинспектора, когда весна, но на улице холодно, и создаётся обманчивое впечатление, что на льду ещё не опасно. И здесь на первый план выходят гости района.

"Они безмятежно бороздят лёд на квадратиках, не обращая внимания на наши законы. Уважаемые рыбаки, гости или пришельцы, как их назвать ещё, заставляют издавать законы по принципу, обжегся на молоке, дуй на воду. Они, доставляя снегоходы по федеральной трассе, до сих пор гоняют по озеру. Мне кажется, чтобы прервать эту вакханалию, необходимо задерживать горе-рыбаков при пересечении границы и заворачивать их домой. До них не доходит, что под воздействием плюсовых температур ледовое покрытие разрушается. И процесс его разрушения идёт полным ходом. Несмотря на то, что лёд был 60 -70 см. Сейчас он стал рыхлым и ненадёжным. В Яккимваарском заливе у берегов уже появились закраины. Сорольская речка давно свободна ото льда. Плюсовые температуры наружного воздуха делают своё весеннее дело", - предупредил Юрий Истранин.