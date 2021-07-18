Горит лес по дороге в санаторий "Марциальные воды" в Карелии – нужны волонтеры

Загорелся лес в поселке Нелгомозеро Кондопожского района, нужны волонтеры для помощи в тушении лесов.

Сегодня, 19 июля, загорелся лес в Нелгомозеро в Кондопожском районе, это примерно 20 км от села Спасская Губа. С другой стороны продолжает гореть лес у развилки Кончезера и Гомсельги, сообщают местные жители в соцсети.

Ранее сообщалось, что горит лес по дороге на санаторий "Марциальные воды", рядом деревни Готнаволок и Спасская Губа, санаторий "Кивач".

Все поселки сильно задымлены, гарь и дым разъедает глаза. Сотрудникам МЧС нужна помощь волонтеров.

Добровольцам необходимо взять с собой воду, чтобы пить, лопаты для тушения очагов возгорания и бутерброды для перекуса.

По данным Минприроды на 19 июля, на текущий момент в Карелии действует 25 лесных пожаров на площади 4 365 га. Показатели пожарной опасности, а также площади превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин стала, впервые в истории установившееся в Карелии природное явление - атмосферная засуха.

На текущий момент локализовано 14 пожаров на площади 98 га локализованы.

В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров к тушению привлечено 387 человек и 77 единиц техники.

Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения.