Горит лесополоса вдоль автодороги к курорту Марциальные воды в Карелии (ФОТО)

Лесной пожар полыхает вдоль автодороги Шуйская - Гирвас, которая проходит через курорт Марциальные воды в Карелии.
Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».
Горит лесополоса протяженностью около километра в районе пересечения с дорогой в сторону деревни Гомсельга.
Дым застилает автотрассу,
Тушением пожара заняты сотрудники МЧС и добровольцы - около 15 человек.
По их словам, основная причина таких пожаров - непотушенные окурки, выброшенные водителями и пассажирами проезжающих автомобилей.
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