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Горит лесополоса вдоль автодороги к курорту Марциальные воды в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:16, 18 Июля 2021

Лесной пожар полыхает вдоль автодороги Шуйская - Гирвас, которая проходит через курорт Марциальные воды в Карелии.

Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

Горит лесополоса протяженностью около километра в районе пересечения с дорогой в сторону деревни Гомсельга.

Дым застилает автотрассу,

Тушением пожара заняты сотрудники МЧС и добровольцы - около 15 человек. 

По их словам, основная причина таких пожаров - непотушенные окурки, выброшенные водителями и пассажирами проезжающих автомобилей.

 

 

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Комментарии

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Off
2021-07-18 10:19:37
В свое время , при том же Путине поменяли Лесной кодекс ....и лес остался брошенным . Нет профилактики , нет немедленного реагирования .
Там где правят педроссы , всегда будут пожары ..а им наплевать . Нет возможности откатить ..((
врунофф
2021-07-18 11:06:19
Off/лёха протестанутый, все краснокнижные лишайники сгорят. Путин должен уйти ! :)
кир
2021-07-18 10:55:42
Off, больной со справкой, уйди из политики. Не твоя тема. Обострение будет.
Беня
2021-07-18 10:05:12
Карелия в огне
Изя
2021-07-18 10:14:39
Беня, хуже )))) :)
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