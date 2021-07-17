Горит лесополоса вдоль автодороги к курорту Марциальные воды в Карелии (ФОТО)

Лесной пожар полыхает вдоль автодороги Шуйская - Гирвас, которая проходит через курорт Марциальные воды в Карелии.

Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

Горит лесополоса протяженностью около километра в районе пересечения с дорогой в сторону деревни Гомсельга.

Дым застилает автотрассу,

Тушением пожара заняты сотрудники МЧС и добровольцы - около 15 человек.

По их словам, основная причина таких пожаров - непотушенные окурки, выброшенные водителями и пассажирами проезжающих автомобилей.