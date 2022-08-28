Горячая вода начала возвращаться в дома жителей Петрозаводска

Как сообщили в администрации города, петрозаводская ТЭЦ досрочно завершила подключение нового участка теплотрассы.

Специалисты петрозаводской ТЭЦ досрочно завершили подключение нового построенного участка трубопровода протяженностью 300 метров на Беломорской улице. Сегодня в 10.00 теплоснабжение потребителей было переключено с временной теплотрассы на основную.

Утром предприятие начало возобновлять подачу горячей воды в дома петрозаводчан. По информации мэрии, в настоящее время вода уже появилась в Сулажгоре. Заполнение сетей идет на Зереке, Голиковке и в Октябрьском районе.

Ранее предполагалось, что отключение горячей воды во всех районах продлится 3 дня и ресурс вернется в дома жителей карельской столицы не ранее 30 августа.