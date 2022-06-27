Горячая вода вернется в дома жителей Петрозаводска не сразу

В среду, 6 июля, с утра горячая вода начнёт возвращаться в дома жителей Петрозаводска, сообщили в городской мэрии.

После ежегодного технического обслуживания ПАО «ТГК-1» и АО «ПКС-Тепловые сети» 6 июля начнут подключать потребителей к горячему водоснабжению.

«По графику общий запуск систем запланирован на 10 утра. В это время стартует оборудование Петрозаводской ТЭЦ, ПКС и котельные на Муезерской улице, в Соломенном, Песках, на Птицефабрике и Кукковке», — сообщается на сайте мэрии.

В течение дня горячая вода вернётся в дома жителей карельской столицы. В мэрии обратили внимание, что это не произойдет одномоментно, наполнение систем будет проходить постепенно. Также своевременное возвращение напора из-под крана зависит от готовности внутредомовой инфраструктуры. Её за прошедшие две недели должны были подготовить к работе управляющие организации.

В течения дня возможно обнаружение локальных повреждений — сообщать о них можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051. Возникающие проблемы будут оперативно решать ресурсоснабжающие компании и коммунальные службы.