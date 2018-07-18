Горячую воду в дома на Ключевой начнут давать в четверг

Коммунальщики начнут подключение к горячей воде домов на Ключевой в Петрозаводске с 19 июля.

"Работы по подключению Ключевой к горячему водоснабжению "РКС Петрозаводск" начнет в соответствии с графиком, завтра, 19 июля с 8.00", - говорится в сообщении компании.

С 9 июля горячая вода была отключена на Ключевой (1, 2, 3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской).