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Новости. Общество
13:00, 18 Июля 2018

Горячую воду в дома на Ключевой начнут давать в четверг

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Коммунальщики начнут подключение к горячей воде домов на Ключевой в Петрозаводске с 19 июля.

"Работы по подключению Ключевой к горячему водоснабжению "РКС Петрозаводск" начнет в соответствии с графиком, завтра, 19 июля с 8.00", - говорится в сообщении компании.

С 9 июля горячая вода была отключена на Ключевой (1, 2, 3 микрорайоны и 4-й по ул. Кемской).

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