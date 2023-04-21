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«Горькая новость»: глава Карелии пообещал равняться на ушедшего из жизни ветерана Василия Репникова

Новости. Происшествия
07:21, 15 Июня 2023
фото: © Артур Парфенчиков/ВК

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В среду, 14 июня, на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Репников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети выразил соболезнования по поводу смерти легендарного ветерана Великой Отечественной войны. 

«Этот день завершается горькой новостью – ушел из жизни Василий Петрович Репников. Герой. Легенда. Наша гордость и наша история», - написал Парфенчиков. 

По его словам, Василий Репников прошел всю войну, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался в составе Волховского, Степного, 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Был несколько раз ранен. Многие годы возглавлял Совет ветеранов 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии.

«Еще недавно, 9 мая, лично поздравил ветерана и пожал его крепкую руку. А сегодня его не стало… Василий Петрович, мы будем равняться на вас! Светлая память», - написал руководитель региона.

Напомним, ранее свои соболезнования выразил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. 

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