«Горькая новость»: глава Карелии пообещал равняться на ушедшего из жизни ветерана Василия Репникова

В среду, 14 июня, на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Репников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети выразил соболезнования по поводу смерти легендарного ветерана Великой Отечественной войны.



«Этот день завершается горькой новостью – ушел из жизни Василий Петрович Репников. Герой. Легенда. Наша гордость и наша история», - написал Парфенчиков.



По его словам, Василий Репников прошел всю войну, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, сражался в составе Волховского, Степного, 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Был несколько раз ранен. Многие годы возглавлял Совет ветеранов 71-й Краснознаменной Торуньской стрелковой дивизии.



«Еще недавно, 9 мая, лично поздравил ветерана и пожал его крепкую руку. А сегодня его не стало… Василий Петрович, мы будем равняться на вас! Светлая память», - написал руководитель региона.



Напомним, ранее свои соболезнования выразил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.