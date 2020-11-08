Горный парк "Рускеала" стал бронзовым призером в международной премии (ВИДЕО)

Парк "Рускеала" получил "бронзу" в международной премии World Travel Awards.

Горный парк "Рускеала" – туристический комплекс в Сортавальском районе Карелии, памятник природы и истории горного дела России.



World Travel Awards – своеобразный "Оскар" в сфере туризма. Премия была основана в 1993 году. Ежегодно её вручают более чем в 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.

Парк выдвинули в номинации "Ответственный туризм в Европе".

После голосования стало известно, что "Рускеала" заняла почётное третье место в этом престижном международном конкурсе, сообщает паблик "Информационный туристский центр Карелии".

Парк стремительно стал любимым и комфортным местом проведения различных фестивалей, конкурсов, семейного и молодёжного отдыха. Он и сейчас продолжает развиваться: строится музей, экотропы, развивается спелеотуризм, проводятся научные исследования.