Горный парк "Рускеала" стал бронзовым призером в международной премии (ВИДЕО)

Парк "Рускеала" получил "бронзу" в международной премии World Travel Awards.
Горный парк "Рускеала" – туристический комплекс в Сортавальском районе Карелии, памятник природы и истории горного дела России.
World Travel Awards – своеобразный "Оскар" в сфере туризма. Премия была основана в 1993 году. Ежегодно её вручают более чем в 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.
Парк выдвинули в номинации "Ответственный туризм в Европе".
После голосования стало известно, что "Рускеала" заняла почётное третье место в этом престижном международном конкурсе, сообщает паблик "Информационный туристский центр Карелии".
Парк стремительно стал любимым и комфортным местом проведения различных фестивалей, конкурсов, семейного и молодёжного отдыха. Он и сейчас продолжает развиваться: строится музей, экотропы, развивается спелеотуризм, проводятся научные исследования.
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