Горный парк «Рускеала» в Карелии получил международную награду

Горному парку «Рускеала» вркчили международную награду в области устойчивого развития Green Mobility Award.

Торжественная церемония вручения Горному парку «Рускеала» международной награды в области устойчивого развития Green Mobility Award состоялась 20 мая. Горный Парк стал лауреатом в номинации «Устойчивое развитие территории» за сохранение природного и индустриального наследия, сообщается в паблике парка.

Современные ценители природы – это уже не бородатые туристы с рюкзаком за плечами и гитарой у костра. Сегодня мы активно пользуемся благами цивилизации и останавливаемся в благоустроенных кемпингах и гостиницах. Мы ожидаем комфорта даже посреди карельского леса.

"Эксперты премии высоко оценили усилия парка по сохранению природного и индустриального наследия, а также современную инфраструктуру, которая планируется и развивается с заботой об окружающей природе. Открытый для посещения туристов в 2005 году заброшенный карьер стал не просто брендом, о котором знает вся Россия, но и примером развития территории, где гостям предлагается отдых, в котором гармонично сочетаются единение с природой и комфорт", - расскказывается в публикации горногоь парка.

Коллектив горного парка от души поблагодарил коллег за высокую оценку их работы и продолжает воплощать в жизнь планы основателя горного парка Александра Борисовича Артемьева, безвременно ушедшего в октябре 2020 года. Александр Борисович стремился сделать Горный парк местом, где созданы условия для гармоничного взаимодействия человека и природы.

Международная награда в области устойчивого развития Green Mobility Award учреждена в 2017 году и ежегодно присуждается городам, государственным деятелям и экспертам, которые внедряют инновационные проекты и стратегии устойчивого развития, направленные на повышение качества жизни и здоровья людей; уменьшение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу; создание удобных, доступных, привлекательных и зеленых общественных пространств; укрепление международного сотрудничества для достижения целей устойчивого развития.