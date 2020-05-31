Горный парк в Карелии открылся для пассажиров "Рускеальского экспресса"

Парк "Рускеала" работает только на прием гостей, прибывающих на ретропоезде.

В минувший выходные возобновил свою работу горный парк "Рускеала". Но принимает он пока лишь тех, кто приехал в парк на "Рускеальском экспрессе". Согласно поправкам, внесенным в распоряжение главы Карелии, гости республики, прибывающие из других субъектов РФ на ретропоезде, получили возможность посетить природные объекты туристического показа без обязательного соблюдения 14-дневного самокарантина. Это правило, однако, исключает возможность посещения населенных пунктов, расположенных на территории Карелии.

Как сообщили в парке, администрация "Рускеалы" приложила максимальные усилия для обеспечения безопасности гостей. Все пассажиры "Рускеальского экспресса" будут обязательно проходить термометрию и обеспечиваться средствами индивидуальной защиты. Все помещения и кассы парка снабжены санитайзерами. Диспенсеры с дезинфицирующими средствами установлены и на перроне станции "Горный парк Рускеала".

Согласно требованиям Роспотребнадзора, соблюдение масочного режима и социальной дистанции на территории парка обязательно. Экскурсионное обслуживание по наземному маршруту осуществляется в группах по 10 человек. В "Подземной Рускеале" численность экскурсионной группы будет составлять 5 человек.

По словам руководства парка, коллектив с нетерпением ждет улучшения эпидемиологической ситуации в стране, полного снятия ограничений на посещение республики и возможности принимать всех желающих на территории Горного парка "Рускеала".

Ранее сообщалось, что "Рускеальский экспресс" за год перевез более 50 тысяч пассажиров.