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"Рускеальский экспресс" за год перевез более 50 тысяч пассажиров

Новости. Общество
13:26, 29 Мая 2020
фото: © Нина Макарова/vk.com/sortavalafm
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Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий между Карелией и Петербургом, 1 июня отмечает годовщину, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Ретропоезд "Рускеальский экспресс" был запущен 1 июня 2019. За год он перевез более 50 тысяч пассажиров.

В связи с открытием для посещения с 30 мая карельского горного парка "Рускеала", РЖД возобновляет курсирование ретропоезда.

К первой годовщине экспресса всех пассажиров, отправляющихся в путешествие 30 и 31 мая, ждут сувениры с фирменной символикой. В вагонах 4 и 5 размещены тематические фото-купе, интерьер которых выполнен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием ретро-светильников, винтажных атрибутов и мебели. В период с 30 мая по 1 июня воспользоваться его слугами и сделать фотографию на память можно будет бесплатно.

Ранее сообщалось, что туристы, приезжающие в Рускеалу, могут не сидеть на двухнедельном самокарантине.

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